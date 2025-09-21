محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل

أعلن وليد الفولي، محامي عامل السيرك المصاب في واقعة "أنوسة كوته" الشهيرة، في تصريحات صحفية: "تم إجراء تفاوض عن طريق وسطاء لدفع مبلغ والتصالح في جلسة اليوم، ولكن فشل لعرضه مبلغ 130 ألف جنيه".

مفاوضات الصلح

وأشار "الفولي" إلى أنه في حالة عدم حضورها جلسة اليوم، سيتم تأييد الحكم الصادر، وسيكون مطلوب ضبطها والقبض عليها، ويتبقى لها آخر مرحلة قضائية وهي المعارضة الاستئنافية، كما يشترط حضورها شخصيًا فيها.





كما تنظر محكمة مستأنف أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم جلسة الاستئناف والطعن المقدم من أنوسة كوته ضد الحكم الصادر بالحبس 3 أشهر في واقعة التسبب في أحداث عاهة وإصابة عامل السيرك.

تحرك عاجل

وخاطبت هيئة المحكمة بدائرة أول طنطا الموقرة المدعوة "كوته" بحضورها شخصيًا لقبول الاستئناف المقدم.

وكانت محكمة جنح طنطا قد أصدرت في جلسة سابقة حكمها على "أنوسة كوته"، رغم عدم حضورها في الجلسة الأولى، بالسجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه، في واقعة التسبب بإهمال أكل ذراع المدعو محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء أحد العروض الترفيهية بالسيرك.

إحالة أنوسة كوته للمحاكمة

وطلبت هيئة محكمة جنح طنطا الاستدلال والاطلاع على التقارير الطبية للعامل المصاب، وتقرير شهود العيان، وأقوالهم حول الواقعة.

نص قرار الإحالة

وبناءً على توجيهات المستشار أحمد صفوت، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، كُلف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد الأوراق كجنحة ومخالفة بالمادتين 244 فقرة 1 و2 و377 من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد علي كوته"، لكونها في يوم 1/4/2025 بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأً في إصابة المجني عليه محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، وذلك ناشئ عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها، وإخلالها الجسيم بما تفرضه أصول حرفتها أثناء أداء عرض الحيوانات المفترسة بالسيرك، فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة، مما أدى إلى إصابة المجني عليه وعاهة مستديمة تمثلت في بتر ذراعه الأيسر أعلى الكوع.

التقرير الطبي للمصاب

وأظهر التقرير الطبي المرفق بالأوراق، وفقًا للتحقيقات، أن الواقعة نتجت عن سوء التصرف والتقصير في التعامل مع الحيوانات المفترسة، مما تسبب في الأذى الجسيم للمصاب.