قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس أمناء وآباء الجيزة: الدراسة منتظمة بالمدارس ونسب الحضور عالية
برامج خاصة لكل سوق.. تنوع المقاصد السياحية في مصر يجذب مختلف الجنسيات
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل

أنوسة كوته للمحاكمة
أنوسة كوته للمحاكمة
الغربية أحمد علي

أعلن وليد الفولي، محامي عامل السيرك المصاب في واقعة "أنوسة كوته" الشهيرة، في تصريحات صحفية: "تم إجراء تفاوض عن طريق وسطاء لدفع مبلغ والتصالح في جلسة اليوم، ولكن فشل لعرضه مبلغ 130 ألف جنيه".

مفاوضات الصلح
وأشار "الفولي" إلى أنه في حالة عدم حضورها جلسة اليوم، سيتم تأييد الحكم الصادر، وسيكون مطلوب ضبطها والقبض عليها، ويتبقى لها آخر مرحلة قضائية وهي المعارضة الاستئنافية، كما يشترط حضورها شخصيًا فيها.



كما تنظر محكمة مستأنف أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم جلسة الاستئناف والطعن المقدم من أنوسة كوته ضد الحكم الصادر بالحبس 3 أشهر في واقعة التسبب في أحداث عاهة وإصابة عامل السيرك.

تحرك عاجل
وخاطبت هيئة المحكمة بدائرة أول طنطا الموقرة المدعوة "كوته" بحضورها شخصيًا لقبول الاستئناف المقدم.

وكانت محكمة جنح طنطا قد أصدرت في جلسة سابقة حكمها على "أنوسة كوته"، رغم عدم حضورها في الجلسة الأولى، بالسجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه، في واقعة التسبب بإهمال أكل ذراع المدعو محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء أحد العروض الترفيهية بالسيرك.

إحالة أنوسة كوته للمحاكمة
وطلبت هيئة محكمة جنح طنطا الاستدلال والاطلاع على التقارير الطبية للعامل المصاب، وتقرير شهود العيان، وأقوالهم حول الواقعة.

نص قرار الإحالة
وبناءً على توجيهات المستشار أحمد صفوت، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، كُلف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد الأوراق كجنحة ومخالفة بالمادتين 244 فقرة 1 و2 و377 من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد علي كوته"، لكونها في يوم 1/4/2025 بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأً في إصابة المجني عليه محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، وذلك ناشئ عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها، وإخلالها الجسيم بما تفرضه أصول حرفتها أثناء أداء عرض الحيوانات المفترسة بالسيرك، فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة، مما أدى إلى إصابة المجني عليه وعاهة مستديمة تمثلت في بتر ذراعه الأيسر أعلى الكوع.

التقرير الطبي للمصاب
وأظهر التقرير الطبي المرفق بالأوراق، وفقًا للتحقيقات، أن الواقعة نتجت عن سوء التصرف والتقصير في التعامل مع الحيوانات المفترسة، مما تسبب في الأذى الجسيم للمصاب.

اخبار محافظة الغربية محامي عامل السيرك 130 الف جنيه دية الصلح والتنازل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

أمير قطر وروبيو

قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

بالصور

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد