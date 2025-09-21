إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة التحـ.ـرش بسيدة في حدائق القبة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل متهم بالتحرش بسيدة في الطريق العام بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، للمحاكمة الجنائية.



تلقي قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من سيدة تتهم شخصا بالتحرش بها وتوجيه ألفاظ نابية لها أثناء سيرها بالشارع، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض عليه، وتبين أنه عاطل.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، واستغل سيرها بمفردها في الشارع، ثم سار وراءها ووجه إليها عبارات تخدش الحياء، إلا أنها صرخت وتشاجرت معه لمنعه من أفعاله.