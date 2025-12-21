قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
كوريا الشمالية تؤكد ضرورة كبح طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية
الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات صاروخية متقدمة ويؤكد استعداداته الدفاعية

يجري الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية متتالية، متباهياً بامتلاكه صواريخ قادرة على إصابة أهداف فوق سطح الماء وتحته، في إطار استعراض متجدد للقوة العسكرية عقب الحرب الأخيرة. 

وترافق هذه التدريبات تصريحات تصعيدية من قادة عسكريين إيرانيين، توعدوا فيها بتوجيه صفعة أقوى لأي طرف يقدم على اختبار قدرات إيران مجددا.

وتؤكد طهران أن خطوط إنتاج الصواريخ لم تتوقف، إذ قال المتحدث العسكري الإيراني أبو الفضل شهرازي إن برنامج الصواريخ يواصل العمل دون انقطاع، مشيراً إلى أن الحرب الأخيرة عززت قناعة القيادة الإيرانية بأهمية تطوير القدرات الصاروخية والبحرية. 

ووفقا لمسؤولين إيرانيين، فإن البلاد باتت أكثر استعداداً لمواجهة أي سيناريو تصعيدي محتمل.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذت إيران مناورات بحرية للحرس الثوري في خليج عمان، استخدمت فيها صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، أطلقت نحو أهداف افتراضية قالت طهران إنها دمرت بدقة عالية. 

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق عمليات الإطلاق، شملت صواريخ من طرازات متعددة، إلى جانب اختبار صاروخ باليستي بعيد المدى.

وقال قائد البحرية الإيرانية علي رضا تانكسيري إن المناورات حققت أهدافها بالكامل، مضيفاً أن بلاده اختبرت للمرة الأولى صاروخاً يتجاوز مداه منطقة الخليج، فضلاً عن صواريخ دقيقة استهدفت أهدافاً بحرية وتحت سطح الماء وفي الجو، في رسالة واضحة بشأن تنوع القدرات العسكرية الإيرانية.

في السياق ذاته، دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف دول الجوار إلى عدم اختبار إرادة إيران في الدفاع عن سيادتها، مؤكداً أن طهران تسعى إلى الاستقرار الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، لكنها لن تتهاون في حماية أمنها القومي.

وبالتوازي مع ذلك، استضافت إيران هذا الشهر تدريبات عسكرية مشتركة تحت مسمى (سهند 2025) بمشاركة دول منظمة شنغهاي للتعاون، في خطوة تعكس سعي طهران إلى تعزيز تعاونها العسكري مع شركائها الإقليميين والدوليين. 

كما أجرت السلطات تجربة لنظام إنذار طوارئ للمدنيين عبر الرسائل الهاتفية، على غرار الأنظمة المعتمدة في إسرائيل، بهدف اختبار الجاهزية التقنية والاستعداد لحالات الطوارئ.

ولم تتوقف نبرة التهديد عند حدود المناورات، إذ شدد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف على أن أي هجوم جديد سيقابل برد «أقوى من السابق»، فيما حذر قائد الحرس الثوري محمد باكبور من أن أي تحرك إسرائيلي ضد إيران سيواجه برد قاس وساحق. 

وذهب مسؤولون عسكريون آخرون إلى التأكيد على الاستعداد لما وصفوه بـ«مواجهة شاملة» إذا فُرضت على البلاد.

في المقابل، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتفوق إسرائيل في بعض جوانب القدرات الصاروخية خلال الحرب الأخيرة، لكنه أكد التزام بلاده بمواصلة توسيع برنامجها الصاروخي، رافضاً أي ضغوط دولية لتقليصه، وقال إن مطالبة إيران بعدم امتلاك الصواريخ تتناقض مع الدعم العسكري الواسع الذي تتلقاه إسرائيل.

وعلى الصعيد الدولي، تشير تقارير أمريكية إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها الصاروخية، وسط مساع من واشنطن لتعطيل هذه الجهود عبر اعتراض شحنات يشتبه في احتوائها على مواد ومعدات عسكرية كانت في طريقها إلى طهران. 

كما حذر مسؤولون أمريكيون من استمرار تهريب الصواريخ إلى ميليشيات حليفة لإيران في المنطقة.

ويؤكد مسؤولون إيرانيون أن بلادهم لا تسعى إلى اندلاع حرب جديدة، لكنها ترى أن الاستعداد الكامل هو السبيل الوحيد لردع أي هجوم محتمل ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

كندة علوش وعبلة سلامة
أضرار الإندومي على الأطفال
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
