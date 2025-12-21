المركز الوطني للأمن السيبراني السعودي يطلق تحذيرا أمنيا عالي الخطورة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة يتعلق بضرورة المبادرة بإجراء تحديثات أمنية على منتجات شركة TP-Link.



ثغرات أمنية

وأوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في المملكة أن "شركة TP-Link، أصدرت تنبيها أمنيا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها".

وأشار إلى أن "المركز أوصى بتحديث المنتجات المتأثرة"، كما نشر رابط الوصول إلى الإجراءات الوقائية https://www.tp-link.com/us/support/faq/4849/.

ولفت المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني إلى أن مستوى الخطورة لهذا التحذير "عال".