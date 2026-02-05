ترامب: علاقاتنا مع فنزويلا تسير الآن بشكل عظيم

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن علاقة الولايات المتحدة مع فنزويلا تسير الآن بشكل عظيم، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب،:" فنزويلا تعيش أزمة اقتصادية كبيرة رغم امتلاكها احتياطات ضخمة من النفط".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن بلاده تدعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها وحقوقها المشروعة.

وأشار لين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إلى أن الولايات المتحدة شنت قبل شهر عملية عسكرية سافرة ضد فنزويلا، واعتقلت بالقوة الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

وأضاف لين أن "هذا الفعل الذي يتسم بالهيمنة انتهك القانون الدولي بشكل خطير، وشكل تعديا على سيادة فنزويلا، وهو ما يعرض السلام والاستقرار في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للخطر. والصين تعارض ذلك بشدة".