فلسطين: الاحتلال لم يلتزم بالسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية

قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال واصل خرق ما تم الاتفاق عليه منذ 1 أكتوبر، مرتكبًا يوميًا مجازر وجرائم بحق المواطنين في قطاع غزة.

وأضاف الدقران خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد الشهداء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصل إلى 27 شهيدًا، إضافة إلى أكثر من 20 إصابة، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في الأول من أكتوبر إلى 4574 شهيدًا، وأكثر من 1500 إصابة من بينهم نساء وأطفال.

وأشار الدقران إلى أن القطاع الصحي في غزة يعيش وضعًا مأساويًا، حيث لم يلتزم الاحتلال بالسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والوقود والمعدات الطبية الأساسية، مما يزيد من صعوبة تقديم الرعاية الصحية للسكان.