"الدولية لدعم فلسطين": الدبلوماسية المصرية ركيزة أساسية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

قال رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، صلاح عبد العاطي، إن الجهود الدبلوماسية التي تقودها مصر تعد ركيزة أساسية لضمان تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وثمن عبد العاطي في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الخميس/- تركيز الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان -أمس بالقاهرة- على ضرورة الإسراع في إعادة الإعمار وتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بما يضمن تجاوز الأزمات الإنسانية وإعادة التعافي للقطاعات الخدمية.

وشدد رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، على ضرورة زيادة الضغوط على دولة الاحتلال لمنع الخروقات الإسرائيلية، وإزالة القيود المفروضة على دخول المرضى الفلسطينيين إلى معبر رفح، فضلا عن ضمان الاستجابة إلى الاحتياجات المتزايدة للمدنيين.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال تضع قيودا وعراقيل تتمثل في الموافقات المسبقة والسماح لأعداد قليلة جدا للسفر والعودة إلى قطاع غزة والتي تطلب إجراءات معقدة، مشيرا إلى وجود نحو 22 ألف فلسطيني من المرضى والجرحى يحتاجون إلى الإجلاء العاجل إلى الخارج لتلقي العلاج.