تفاصيل هامة بشأن خط سكة حديد الروبيكي

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة أستاذ هندسة النقل بجامعة بني سويف، أن مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المناطق الصناعية بالموانئ، يعتبر من أعظم المشروعات التي تتم على أرض مصر وطوله 63 كيلو.



وأضاف الدكتور عبد الله أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هذا المشروع يكون وفق روية الدولة لربط الموانئ البحرية، والاستثمار بشكل كبير.

ولفت إلى أن الدولة تحاول الاستفادة من موقعها المتميز، وأن ما يتم يكون له دور في تعظيم حركة التجارة، وأن ما يتم يكون ربط منطقة الشرق الأوسط، وأن ما يتم يكون له تأثير إيجابي على الاستثمار.

وأوضح أن ما يتم يكون ربط العاشر من رمضان، بخطوط السكك الحديدية، وأن ما يتم ينتج عنه تقليل فترة الانتظار في الموانئ ودفع أموال للأرضية، وبالطبع سيكون له تأثير على أسعار السلع، وسينتج عنها تنافسية أكبر.

