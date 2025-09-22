قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
تعرف على أغلى العملات العربية سعرا اليوم الإثنين
ردا على الاعتراف الدولي بفلسطين.. الاحتلال يدرس خطوة درامية بضم الضفة
برج ايفل يتضامن مع مبادرة ماكرون للاعتراف بفلسطين
دعاء الاستخارة.. صيغته الصحيحة وكيفية صلاته
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد في أول أيام الخريف
كيم جونج أون لترامب: كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن الطاقة النووية
دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برج ايفل يتضامن مع مبادرة ماكرون للاعتراف بفلسطين

برج ايفل
برج ايفل
يمنى عبد الظاهر

أضيء برج إيفل مساء الأحد في عرض ضوئي غير معلن تضامنًا مع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي يعتزم طرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين. 

ونشرت بلدية باريس عبر حسابها على إنستجرام صورًا للعرض حيث تلألأ البرج باللون الأبيض بينما ظهر على شاشة كبيرة أسفل طابقه الأول علم فلسطين وعلم إسرائيل يتوسطهما رسم لحمامة سلام تحمل غصن زيتون في مشهد وصفته صحيفة لوباريزيان بالرمزي. 

وأوضحت البلدية أن العرض بدأ عند التاسعة مساءً واستمر حتى الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة في رسالة تؤكد دعم العاصمة الفرنسية للمبادرة الرئاسية. 

وكتبت آن هيدالجو رئيسة بلدية باريس عبر منصة بلو سكاي أن باريس تدعم الخطوة التي يحملها ماكرون إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين مؤكدة أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا عبر حل الدولتين. 

في الوقت نفسه أعلن عدد من رؤساء البلديات في مدن فرنسية أخرى نيتهم رفع العلم الفلسطيني على مباني بلدياتهم اليوم الاثنين وهو ما دفع وزير الداخلية برونو ريتايو إلى إصدار تحذيرات وتوجيه أوامره للمحافظين باللجوء إلى القضاء الإداري في حال تنفيذ هذه الخطوة. 

برج إيفل مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

قرار الفصل

شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد

بدء فصل الخريف

انتهاء الصيف اليوم رسمياً.. موعد سقوط الأمطار والأجواء البادرة

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

شريف إكرامي عن اتهام اللاعب رمضان صبحي التزوير: وكيل لاعبين كان بياخد منه فلوس عشان إثبات قيد بالمعهد

ارشيفية

انقلبت به السيارة.. إصابة شخص إثر وقوع حادث بالدقهلية

شهادة ميلاد

4 طرق مختلفة لـ استخراج شهادة الميلاد .. اعرف الخطوات

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد