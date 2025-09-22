برج ايفل يتضامن مع مبادرة ماكرون للاعتراف بفلسطين

أضيء برج إيفل مساء الأحد في عرض ضوئي غير معلن تضامنًا مع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي يعتزم طرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين.

ونشرت بلدية باريس عبر حسابها على إنستجرام صورًا للعرض حيث تلألأ البرج باللون الأبيض بينما ظهر على شاشة كبيرة أسفل طابقه الأول علم فلسطين وعلم إسرائيل يتوسطهما رسم لحمامة سلام تحمل غصن زيتون في مشهد وصفته صحيفة لوباريزيان بالرمزي.

وأوضحت البلدية أن العرض بدأ عند التاسعة مساءً واستمر حتى الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة في رسالة تؤكد دعم العاصمة الفرنسية للمبادرة الرئاسية.

وكتبت آن هيدالجو رئيسة بلدية باريس عبر منصة بلو سكاي أن باريس تدعم الخطوة التي يحملها ماكرون إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين مؤكدة أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا عبر حل الدولتين.

في الوقت نفسه أعلن عدد من رؤساء البلديات في مدن فرنسية أخرى نيتهم رفع العلم الفلسطيني على مباني بلدياتهم اليوم الاثنين وهو ما دفع وزير الداخلية برونو ريتايو إلى إصدار تحذيرات وتوجيه أوامره للمحافظين باللجوء إلى القضاء الإداري في حال تنفيذ هذه الخطوة.