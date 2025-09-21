عمرو موسى: اعتراف بريطانيا وأستراليا بدولة فلسطين تاريخي

أكد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام لأسبق لجامعة الدول العربية، أن قرار بريطانيا واستراليا للإعتراف بالدولة الفلسطينية، هو إعتراف تاريخي.

وقال عمرو موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن اسرائيل عبثت بشكل غير مسبوق بالدول العربية، وهو ما ظهر في العدوان الأخير على قطر.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام لأسبق لجامعة الدول العربية، أن دول عظمي وكبرى أصبحت تعترف بدولة فلسطين، مؤكدا أن القضية الفلسطينية باقية، وهو ما ظهر في إعتراف أسبانيا وأيرلندا وبريطانيا وأيرلندا