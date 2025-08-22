مصطفى بكري ردا على عمرو موسى: عبد الناصر عاش رغم كل المعادين.. وسنحكي لأولادنا وأحفادنا عنه

ردّ الإعلامي مصطفى بكري على عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عقب هجومه على عبد الناصر، قائلا: «بين الحين والآخر يخرج علينا عمرو موسى مهاجماً الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واصفًا إياه بألفاظ غير دقيقة ومتناقضة مع التاريخ، عبد الناصر كان زعيمًا وطنياً ديمقراطيًا مخلصًا، ترك أثرًا خالدًا في مصر والعالم العربي والإفريقي».

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على قناة صدى البلد: «يعني بصراحة، عمرو موسى بيقول أحيانًا عبد الناصر ديكتاتور، وأحيانًا يقول ده بيجيب أكل من بره.. الكلام ده مش موضوعي خالص، وبصراحة أصفه بكلمة واحدة: هرتلة آخر العمر».

بيت جمال عبد الناصر

وتابع بكري: «الناس لسه عايشة في حب عبد الناصر، اذهبوا إلى أفريقيا واسمعوا موسيفيني قال إيه عنه، وحتى رئيس فيتنام لما زار بيت جمال عبد الناصر كان بيتكلم عنه باحترام كبير. الفن والثقافة والمسرح والسينما كل ده كان في زمن عبد الناصر، أما الحرية اللي بيحكوها دلوقتي للرأسماليين والمتآمرين، فده مش حرية، ده إهدار لكل حاجة جميلة على أرض مصر».

واختتم بكري: «عبد الناصر عاش رغم كل المعادين، ولسه عايش في قلوبنا، وهنعلّم أولادنا وأحفادنا ونحكي عنه، ده قائد تاريخي مش هيتنسي أبدًا».

