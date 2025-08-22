عقب القضاء على الثقب الأسود.. مصطفى بكري: من يحاول استغلال الصغار سيلقى ردا صارما

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وزارة الداخلية ضربت بقوة وأنهت وكر الثقب الأسود تحت كوبرى الجيزة، معلقا: الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا خلت الناس تحس إن ده مكان رعب، المكان كان بيتردد عليه أطفال ونساء وشباب، وبعض الناس بدأت تقول إنه أخطر من وكر العصابات اللي كنا بنشوفها في الأفلام.

وأضاف “بكري” خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على قناة صدى البلد: الداخلية قبضت على 20 شخصا داخل الوكر، من ضمنهم 7 لهم معلومات جنائية سابقة، وتم إنقاذ 5 أطفال كانوا مستَغلين في التسول، وتم ضبط 9 أسلحة بيضاء مع بعض المتهمين.

واستكمل: الداخلية أغلقت المكان واتخذت الإجراءات القانونية، ونسقت مع الجهات المعنية لوضع الأطفال في دور رعاية مناسبة بدلا من استغلالهم.

واختتم بكري: “اللي حصل ده يثبت حاجة واضحة، وزارة الداخلية مش سايبة الساحة، أي حد يحاول يستغل الأطفال أو يشعل الفوضى هيلاقي الرد الصارم، الداخلية واعية جدًا وبتتصدى لكل عصابات الإجرام سواء تجارة الأطفال أو المخدرات أو أي حاجة تانية.”

