مصطفى بكري: أي شخص يحاول بث سموم تجاه مصر من أي منبر إعلامي سنتصدى له بكل حزم

شدد الإعلامي مصطفى بكري على أن أي شخص سيحاول أن يبث سموما تجاه مصر من أي منبر إعلامي سنتصدى له بكل حزم؛ قائلا: "أي عيل هيبث سموم تجاه مصر من أي منبر إعلامي سنتصدى له بكل حزم، مؤكدًا: «مش هنترك أي هجوم على مصر، انتوا عارفين إنه فيه تخطيط استراتيجي بيتم، فيه بناء جديد جمهورية جديدة».

الهجمات على السفارات المصرية

وتطرق الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” إلى الهجمات على السفارات المصرية في الخارج، مشيرًا إلى أن الهدف منها واضح، وقال: «طيب كل السفارات واخدة تعليمات، أي عيل رايح ناحية السفارة في أي دولة امسكه من قفاه وارميه عندك وسلمه للجهات المعنية هناك».

وأوضح “بكري”: «احنا كلنا واحد، وليس لنا غير مصر، أما الخونة والعيال اللي فاكرين مصر شقة دول مش يلزمونا».