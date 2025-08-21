قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
مقصلة الهجرة الأمريكية.. واشنطن تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي .. والآلاف مهددون بالترحيل
السبت .. إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل
وزير الشؤون النيابية عن «الإدارة المحلية»: لا يوجد عقدة فيه.. وأنصح بفصله عن قانون انتخابات المجالس
العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى
الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيري الخارجية والتضامن لمعبر رفح
توك شو

مصطفى بكري محذرا نتنياهو على الهواء: لا تحاولوا المساس بأمن مصر أو تهجير الفلسطينيين

مصطفى بكري
مصطفى بكري
كريم محمد

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن كل ما يطرح بشأن صفقة لوقف إطلاق النار في غزة لا يتجاوز كونه مجرد هدنة مؤقتة، مؤكداً أن إسرائيل ترفض بشكل واضح أي حلول لوقف الحرب.

وقال بكري خلال تقديمه برنامجه «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن إسرائيل تسعى لفرض واقع جديد يقوم على تهجير سكان القطاع وتفريغه بالقوة، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال يستعد لدفع خمس فرق عسكرية تضم قوات مشاة ومدرعات ومدفعية وقوات خاصة، إلى جانب استدعاء 60 ألف جندي، في إطار خطة تمتد لأربعة أشهر تهدف للسيطرة الكاملة على مدينة غزة.

وأوضح أن الخطة الإسرائيلية تشمل إنشاء مراكز تجميع مؤقتة جنوب القطاع، يليها إخلاء واسع النطاق وتطويق غزة بالكامل، وصولاً إلى الدخول التدريجي للمدينة بدعم من غارات جوية مكثفة.

مخطط التهجير القسري

وتابع بكري أن هذه التطورات تؤكد أن مقترحات وقف إطلاق النار مجرد هدنة قصيرة، بينما يظل مخطط التهجير القسري قائماً، محذراً من أن ذلك يهدد بانفجار إقليمي قد يطيح بالأمن في المنطقة.

وأشار إلى أن الخارجية المصرية أصدرت بياناً شديد اللهجة اليوم، أدانت فيه السياسات الإسرائيلية التصعيدية في غزة والضفة الغربية، معتبرة أنها جرائم ممنهجة بحق المدنيين وتجاهل لجهود الوسطاء.

وكشف بكري أن إسرائيل تحاول الضغط على مصر عبر طرح مقترح لإدارة قطاع غزة لمدة 15 عاماً مقابل شطب الديون الخارجية، وفق ما نشرته صحيفة "معاريف"، لافتاً إلى أن تل أبيب تصعد أيضاً من وجودها العسكري في البحر الأحمر لتهديد قناة السويس.

واختتم مصطفى بكري: بحذر نتنياهو بأن مصر سترد ردا رادعا إذا ما حاولتم المساس بأمن مصر أو محاولة تهجير الفلسطينيين، حذاري من احتلال غزة ومخطط سياسة الاستيطان في فلسطين وسوريا.

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كيا K4 وتويوتا كورولا

بالأسعار.. لو معاك مليون و300 ألف جنيه تشتري بديلة السيراتو ولا كورولا؟

ستروين c5 موديل 2025

ستروين c5 موديل 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. أعلى فئة

أحدث سيارات كيا

أحدث سيارات كيا شبابية 2025 .. تصميم وأداء عصري

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

