مصطفى بكري: المساس بالأمن القومي المصري سيكون تداعياته خطيرة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر بذلت مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية بالاشتراك مع قطر والتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية لوجود هدنة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن نتنياهو يحشد قواته لاحتلال غزة، مؤكدا أننا نحن أمام مرحلة خطيرة، خاصة أن إسرائيل تسعى لاحتلال غزة وتهجير سكانها والسيطرة الكاملة على القطاع.



وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن جيش الاحتلال سيدفع بخمس فرق عسكرية للمشاركة في الهجوم على مدينة غزة، والخارجية المصرية أكدت رفضها إحتلال إسرائيل لقطاع غزة.

ويؤكد مصطفى بكري، أحذر حكومة نتنياهو وجيش الإحتلال بأن المساس بالأمن القومي المصري سيكون تداعياته خطيرة لان الشعب المصري سيقف خلف القيادة السياسية، ولو سعيتم لدفع الفلسطينيين نحو التهجير فلن يصمت المصريين على ذلك.



