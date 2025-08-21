صماما أمان للمنطقة.. مصطفى بكري: العلاقة بين القاهرة والرياض في أعلى مستوياتها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن العلاقة بين مصر والسعودية في أعلى مستوياتها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، مشيرا إلى أن في لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، تم استعراض الجهود المصرية الداعية لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي وولي العهد السعودي أكدا رفض مخطط تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى أن الرئيس السيسي أكد ضرورة استمرار تعزيز التعاون بين مصر والسعودية.



وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر والمملكة العربية السعودية صماما أمان للمنطقة العربية.