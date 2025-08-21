مصطفى بكري: الدفاع عن الدولة في هذه المرحلة يستوجب رجالًا وطنيين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر ستبقى مرفوعة الهامة، مشيرا إلى أن قيمة الوطن في أبنائه وجيشه وحضارته وشرطته وتاريخه المضيء.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “مصطفى بكري”، أن هناك من راهن على فشل العلاقات المصرية السعودية، معلقا "راهنتم على العلاقة المصرية السعوية فاذا اليوم تثبت بعد لقاء الرئيس السيسي بولي العهد السعودي متانة العلاقات المصرية السعودية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الخونة الذين يبثون الشائعات ضد مصر والسعودية مصيرهم مزبلة التاريخ، مؤكدا أن مصر والسعودية تعتبران جناحي الأمة وصمام الأمان، وبفضلهم ستعود الأمة العربية قوية.



وأشار مصطفى بكري إلى أن رجال الدولة هم من يحمون الدولة واعلامها الملتزم هو اللي بيحمي الدولة، ولكن الذي يقف ضد الدولة لا بد أن يتم عزله، فالدفاع عن الدولة في هذه المرحلة يستوجب رجالا وطنيين