مصطفى بكري: مصر لو حصل لها أي حاجة مش هنلاقي لقمة عيش ولا حاجة نقعد فيها

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر لو حصل لها أي حاجة، مش هنلاقي لقمة عيش ولا حاجة نقعد فيها، مشيرًا إلى ضرورة النظر إلى الماضي ومقارنة الوضع بما كان في فترة الإخوان، وأضاف: «ولا هننسى ولا هي ذاكرة السمكة عندنا».

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع عبر قناة صدى البلد: «احنا كلنا واحد، وليس لنا غير مصر، أما الخونة والعيال الشمال والعيال اللي فاكرين مصر شقة مفروشة دول مش يلزمونا».

مجابهة كل من يقف أمام الدولة

كما علق الإعلامي مصطفى بكري على أنباء انضمام الكاتب الصحفي عمر طاهر إلى أسرة القناة الأولي بالتلفزيون المصري، قائلا إن الدولة الآن تحتاج إعلاما وصحافة تحاول مجابهة كل من يقف أمام الدولة ويحاول التشكيك فيها.