مصطفى بكري: بلادنا تحتاج لرجال دولة.. وإعلامنا هدفه تعزيز الهوية ودعم السياسات

قال الإعلامي مصطفى بكري إن بلادنا تحتاج إلى رجال دولة وإعلام دولة، والنهاردة إعلام الدولة هدفه تعزيز الهوية ودعم السياسات.

قرارات الهيئة الوطنية للإعلام

وانتقد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، بعض قرارات الهيئة الوطنية للإعلام، قائلا: "هل معنى الرأى الآخر إني أجيب ناس مش تمام وأقَّعدهُم على الكراسي وأحاورهم؟".

وأكمل الإعلامي مصطفى بكري حديثه؛ قائلا: «عندما يأتي أحد الأشخاص ويسيء إلى جيش مصر، هل كل من شكك ودعم الإخوان في لحظة ما وما زالت له رؤيته، أجيبه وأديله برنامج في التلفزيون المصري؟!".

