ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
ظل الرئيس.. 5 تحديات كبرى في انتظار سيد عبدالحفيظ داخل الأهلي
وفاة رضيع والتحقيقات جارية.. ذعر في إسرائيل بعد انتشار بكتيريا خطيرة بين الأطفال
منها شهادة عدم تعاطي المواد المخدرة.. الشروط الجديدة لإستخراج رخصة القيادة
مسلم يعلن إصابته بجلطة
عبد الله السعيد يفجر مفاجأة عن الاعتزال الدولي: أنا تحت أمر منتخب مصر
روسيا.. مصرع شخصين وإصابة 15 في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم
مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني
حسام زملط: بريطانيا صححت خطيئتها التاريخية بالاعتراف بفلسطين
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مخططات إسرائيل لتهجير سكان غزة كجزء من ترتيبات "اليوم التالي" بأنها "جنون مطلق"، مشددا على أن مثل هذا الطرح يعد كارثة إنسانية ومشروعا مرفوضا من قبل المجتمع الدولي، جاء ذلك قبل ساعات من الإعلان الرسمي المرتقب عن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية.

وفي مقابلة موسعة أجراها على قناة CBS الأمريكية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد ماكرون أن الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية "ليس سوى بداية عملية سياسية شاملة"، موضحًا أن بلاده لن تفتح سفارة لها في رام الله ما لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

عزل حماس لا معاقبة الفلسطينيين

وردا على الانتقادات، التي تقول إن الاعتراف بدولة فلسطينية هو "مكافأة للإرهاب"، شدد ماكرون على أن "هدف حماس ليس إقامة دولة فلسطينية، بل تدمير إسرائيل"، مؤكدًا أن "عزل حماس يتطلب منح الفلسطينيين أفقا سياسيا حقيقيا، وإلا فإنهم سيقعون في فخها من جديد".

وقال: "الكثير من الفلسطينيين يريدون دولة ويريدون أمة. علينا ألا ندفعهم نحو التطرف. الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون جزءًا من خطة سلام شاملة".

تهديد السيادة على الضفة الغربية

وكشف ماكرون أن أحد العوامل التي دفعته للإسراع في إعلان الاعتراف في 22 سبتمبر هو إعلان الكنيست الإسرائيلي الأخير بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية، معتبرًا الخطوة "دليلًا على عدم وجود نية لمحاربة حماس، بل لنسف فكرة حل الدولتين".

وأضاف: "لا وجود لحماس في الضفة الغربية. ومع ذلك، هناك محاولات واضحة لتدمير أي كيان سياسي فلسطيني قائم. هذا خطأ فادح من قبل إسرائيل".

خطة "اليوم التالي" في مهب الريح

وحول خطط ما يعرف بـ"اليوم التالي" لقطاع غزة، انتقد الرئيس الفرنسي المخططات الإسرائيلية – الأمريكية، محذرا من أن أي سيناريو قائم على تهجير سكان القطاع هو "ضرب من الجنون".

 وأضاف: "إذا كان شرط خطة ما بعد الحرب هو طرد السكان، فهذا ليس حلًا، بل وصفة لفوضى وكارثة إنسانية جديدة".

شروط فرنسية واضحة

واختتم ماكرون حديثه بالتشديد على أن بلاده لن تمضي في خطوات رمزية فقط، بل تعمل على صياغة رؤية سياسية متكاملة بالشراكة مع أطراف إقليمية ودولية في مقدمتها السعودية لضمان ألا يكون الاعتراف مجرد ورقة سياسية، بل بداية لحل شامل يضمن الأمن للإسرائيليين، والكرامة والحقوق للفلسطينيين.

