ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية يوم الاثنين المقبل، في إطار مؤتمر نيويورك الذي يعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس الفرنسي عبر حسابه بمنصة "إكس" إنه تحدث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأكد نيته الاعتراف بدولة فلسطين يوم الاثنين في نيويورك نظراً للخطورة البالغة للوضع في غزة وفي مختلف الأراضي الفلسطينية.

ويأتي هذا الاعتراف كجزء من خطة السلام الشاملة في المنطقة، والتي تهدف إلى تلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء إلى الأمن والسلام.

وأوضح ماكرون أن عباس أكد عزمه على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتجديد الحكم الفلسطيني ومواجهة تحديات استقرار الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأشار إلى أن فرنسا ستواصل وقوفها إلى جانب السلطات الفلسطينية في هذا المسار، وسنعمل على ضمان الوفاء بهذه الالتزامات من أجل أمن واستقرار المنطقة بأكملها.