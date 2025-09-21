قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علي الدين هلال: المشهد معقد ومضطرب.. والاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين تغيّر قواعد اللعبة

الدكتور علي الدين هلال
الدكتور علي الدين هلال
علي مكي

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن من أكثر الملفات تعقيدًا في المشهد الإقليمي والدولي هو الملف الفلسطيني، لما يتضمنه من تداخلات سياسية وإنسانية وجغرافية شديدة الحساسية، مشيرًا إلى أن "الصعوبة نابعة من عدد من السمات العامة للمشهد"، موضحًا أن أبرزها حالة من الفوضى وعدم اليقين، تسارع وتلاحق الأحداث، الإفلات من العقاب، وجود دولة تمارس سياسات هجومية بربرية تحت حماية القوة الأعظم في العالم.

وأضاف هلال، خلال استضافته ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، أن "رغم انعدام مقومات الحياة الأساسية، يواصل الشعب الفلسطيني صموده على الأرض، في حين تبقى المواقف المصرية ثابتة، دفاعًا عن الأمن القومي المصري، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته".

وتطرق هلال إلى الاعتراف المتزايد من بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين، معتبرًا أنه "يمثل تحولًا مهمًا في المناخ السياسي الدولي"، مشيرًا إلى أن دولًا مثل بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، بالإضافة إلى فرنسا وعدد من الدول الأصغر المرتبطة بها، تسير نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلى جانب دول اعترفت بها بالفعل مثل إسبانيا وسلوفينيا وهولندا.

وأفاد أن "هذا التوجه يُعد ضربة للمفهوم الإسرائيلي القائم على استخدام تهمة معاداة السامية كسلاح سياسي"، مشيرًا إلى أن إسرائيل طالما استخدمت هذه التهمة لردع أي انتقاد موجه لسياستها، وخاصة في أوروبا.

وأوضح هلال أن "مصطلح معاداة السامية" غير مألوف في السياق العربي، لكن في أوروبا يحمل دلالات شديدة الخطورة، حيث يُفهم أنه معاداة لليهود ودعم للفكر النازي وإنكار للمحرقة، وهي تهمة قد تضع صاحبها تحت طائلة القانون في عدة دول أوروبية كبرى.

وفيما يتعلق ببريطانيا تحديدًا، قال هلال إن "لدى بريطانيا شعورًا سياسيًا وأخلاقيًا بالذنب تجاه ما حدث في فلسطين، باعتبارها دولة الانتداب التي أصدرت وعد بلفور، وأشرفت على تسهيل انتقال اليهود إلى فلسطين، ومهّدت الطريق لإنشاء دولة إسرائيل".

وأكد أن "بريطانيا أعلنت إنهاء الانتداب قبل أن تضمن وجود بيئة ملائمة لقيام حكومة فلسطينية، وهي اليوم تشعر بمسؤوليتها التاريخية عن هذه النتائج".

على الدين هلال فلسطين اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

محافظ شمال سيناء يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة تعاونيات البناء والإسكان

محافظ شمال سيناء يوقع بروتوكول جديد مع هيئة تعاونيات البناء والإسكان

قافلة طبية

قافلة طبية مجانية تقدم خدماتها لـ 954 مواطنًا في قرية المناوفة بكفر الشيخ

جانب من الحدث

تحرير 9 مخالفات تموينية في حملات موسعة على المخابز بالوادي الجديد

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد