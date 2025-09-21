برنامج كلمة أخيرة يبرز موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين ويصفها بضربة قوية لإسرائيل

سلط برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة ON، ويقدمه الإعلامي أحمد سالم، الضوء على خطوة المملكة المتحدة بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، معتبرًا هذه الخطوة جزءًا من موجة متسارعة من الاعترافات الدولية.

وأشار سالم إلى أن نحو 10 دول أعلنت مؤخرًا اعترافها بدولة فلسطين دفعة واحدة، واصفًا ذلك بأنه “موجة وضربة قوية لإسرائيل” على الصعيد الدبلوماسي والسياسي. وأضاف أن هذه التحركات الدولية جاءت نتيجة مباشرة للأحداث الأخيرة منذ السابع من أكتوبر، التي أعادت القضية الفلسطينية بقوة إلى الساحة العالمية بعد سنوات من التراجع والغياب عن أولويات السياسة الدولية.

وأوضح الإعلامي أحمد سالم أن هذه الاعترافات تمثل دفعة جديدة للضغط الدولي على إسرائيل، وتفتح أفقًا أوسع لتفعيل جهود السلام وحل الدولتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحمي الأراضي الفلسطينية من الانتهاكات المستمرة.

كما أكد أن هذه التحركات تزيد من الزخم السياسي للدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الدولي، وتعيد تسليط الضوء على أهمية الدور العربي والدولي في إنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتابع سالم أن استمرار هذه الاعترافات الدولية قد يكون مؤشرًا على تحولات كبيرة في موازين القوى السياسية والدبلوماسية في الشرق الأوسط، ويضع مزيدًا من المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي لضمان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما يعزز فرص تحقيق السلام العادل والشامل.