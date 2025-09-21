رياض منصور: وقف العدوان على شعبنا في غزة هو العنوان الرئيسي لقمة حل الدولتين

أكد رياض منصور مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أنّ الفلسطينيين استقبلوا اعتراف بريطانيا كندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية بالترحيب، مشددًا، على أنه خطوة عظيمة تراكم على كل الخطوات الأخرى على طريق مزيدًا من الاعترافات تمهيدًا لأن تأخذ فلسطين دولة فلسطين موقعها الطبيعي كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ولكن قبل كل ذلك كل هذا الجهد وغدًا قمة حل الدولتين العنوان الرئيسي له وقف العدوان على أهلنا وهذه الحرب المجنونة ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة لتدخل المساعدات الإنسانية بالحجم المطلوب ونبدأ في إعادة إعمار قطاع غزة ليمكن لهذا الزخم السياسي الذي يدعو إلى وقت انتهاء الاحتلال الغير قانوني واستقلال دولة فلسطين وتجسيد حل الدولتين على الأرض".

وتابع: "لذلك هذه الاعترافات اليوم هي خطوة مهمة بهذا الاتجاه وستتلوها اعترافات أخرى وخطوات أخرى، وعملية المراكمة وتكبير هذا الجهد هي في تعاظم، ونحن ممتنون لكل الأشقاء الذين يساهموا معنا في هذا الجهد وعلى رأسهم الدول العربية كمصر والمملكة العربية السعودية والأردن وقطر وغيرها من الدول، وكذلك الدول الصديقة بما في ذلك الدول من أوروبا كفرنسا وبريطانيا وبقية الدول الأوروبية الأخرى التي ستعلن عن اعترافاتها، وكندا وأستراليا فإن هذا الزخم المتعاظم يجب أن يولد وقف العدوان ثم انتهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين وتجسيد حل الدولتين على الأرض".