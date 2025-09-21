قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تستمع لأقوال زيزو غدا
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياض منصور: وقف العدوان على شعبنا في غزة هو العنوان الرئيسي لقمة حل الدولتين

علي مكي

أكد رياض منصور مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أنّ الفلسطينيين استقبلوا اعتراف بريطانيا كندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية بالترحيب، مشددًا، على أنه خطوة عظيمة تراكم على كل الخطوات الأخرى على طريق مزيدًا من الاعترافات تمهيدًا لأن تأخذ فلسطين دولة فلسطين موقعها الطبيعي كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ولكن قبل كل ذلك كل هذا الجهد وغدًا قمة حل الدولتين العنوان الرئيسي له وقف العدوان على أهلنا وهذه الحرب المجنونة ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة لتدخل المساعدات الإنسانية بالحجم المطلوب ونبدأ في إعادة إعمار قطاع غزة ليمكن لهذا الزخم السياسي الذي يدعو إلى وقت انتهاء الاحتلال الغير قانوني واستقلال دولة فلسطين وتجسيد حل الدولتين على الأرض".

وتابع: "لذلك هذه الاعترافات اليوم هي خطوة مهمة بهذا الاتجاه وستتلوها اعترافات أخرى وخطوات أخرى، وعملية المراكمة وتكبير هذا الجهد هي في تعاظم، ونحن ممتنون لكل الأشقاء الذين يساهموا معنا في هذا الجهد وعلى رأسهم الدول العربية كمصر والمملكة العربية السعودية والأردن وقطر وغيرها من الدول، وكذلك الدول الصديقة بما في ذلك الدول من أوروبا كفرنسا وبريطانيا وبقية الدول الأوروبية الأخرى التي ستعلن عن اعترافاتها، وكندا وأستراليا فإن هذا الزخم المتعاظم يجب أن يولد وقف العدوان ثم انتهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين وتجسيد حل الدولتين على الأرض".

رياض منصور غزة فلسطين

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

