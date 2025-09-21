قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القدس ليست للبيع.. متحدث الرئاسة الفلسطينية: العالم سئم سياسة إسرائيل وأمريكا

نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية
علي مكي

أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن العالم بدأ يُدرك أن السياسة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة لم تحقق لا أمنًا ولا سلامًا، بل أسهمت في إشعال حروب غير ضرورية في المنطقة.

وقال أبو ردينة، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "العالم سئم من هذه السياسة التي تسببت بعدم الاستقرار، ونحن كنا نقول دائمًا: ما دامت القدس تحترق؛ فإن المنطقة كلها ستحترق"، مشددًا على أن الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين من قِبل دول العالم؛ يعكس إدراكًا متزايدًا لضرورة الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "دولة فلسطين قائمة على أرضها، والشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه، كنا نقول دائمًا: الأمن والسلام لا يمكن أن يتحققا بأي ثمن، والقدس ليست للبيع، هذه هي ثوابتنا الوطنية التي لا تتغير، ومع الجهد العربي المشترك تمكنا من إعادة هذه القضية إلى صدارة المشهد الدولي".

وأشار أبو ردينة إلى أن "الوضع الدولي الحالي يعكس فشل السياسة الإسرائيلية التي جرّت المنطقة إلى حروب لا لزوم لها، وما زالت تفعل ذلك، في ظل تصريحات إسرائيلية لا تشجع أي دولة، خصوصًا عربية، على التعامل مع هذه العقلية المتطرفة".

وختم بالقول: "نكرر للمرة الألف: على الدول العربية أن توصل رسالة واضحة إلى واشنطن، فدون تحقيق الأمن والحقوق الفلسطينية؛ لن يكون هناك أمن لأحد، وهذا هو جوهر الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، والتي تمثل تحوّلًا مهمًا في مواقف المجتمع الدولي".

https://www.youtube.com/shorts/m_LGIbZtkwI

نبيل أبو ردينة القدس متحدث الرئاسة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

جلسات دوار للتوعية بأضرار الزواج المبكر وختان الإناث بكفر الشيخ.. صور

استمرار القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية بالمناطق الأكثر احتياجاً بجنوب سيناء

جنوب سيناء .. قوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية بالمناطق الأكثر احتياجا

صدى البلد تحاور الاستاذ الدكتور أشرف حنيجل

رئيس جامعة السويس الأهلية خلال حواره مع صدى البلد: تشغيل الجامعة كان بمثابة تحدي عامل الزمن ونجحنا بتضافر الجهود |شاهد

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

المزيد