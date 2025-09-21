القدس ليست للبيع.. متحدث الرئاسة الفلسطينية: العالم سئم سياسة إسرائيل وأمريكا

أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن العالم بدأ يُدرك أن السياسة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة لم تحقق لا أمنًا ولا سلامًا، بل أسهمت في إشعال حروب غير ضرورية في المنطقة.

وقال أبو ردينة، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "العالم سئم من هذه السياسة التي تسببت بعدم الاستقرار، ونحن كنا نقول دائمًا: ما دامت القدس تحترق؛ فإن المنطقة كلها ستحترق"، مشددًا على أن الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين من قِبل دول العالم؛ يعكس إدراكًا متزايدًا لضرورة الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "دولة فلسطين قائمة على أرضها، والشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه، كنا نقول دائمًا: الأمن والسلام لا يمكن أن يتحققا بأي ثمن، والقدس ليست للبيع، هذه هي ثوابتنا الوطنية التي لا تتغير، ومع الجهد العربي المشترك تمكنا من إعادة هذه القضية إلى صدارة المشهد الدولي".

وأشار أبو ردينة إلى أن "الوضع الدولي الحالي يعكس فشل السياسة الإسرائيلية التي جرّت المنطقة إلى حروب لا لزوم لها، وما زالت تفعل ذلك، في ظل تصريحات إسرائيلية لا تشجع أي دولة، خصوصًا عربية، على التعامل مع هذه العقلية المتطرفة".

وختم بالقول: "نكرر للمرة الألف: على الدول العربية أن توصل رسالة واضحة إلى واشنطن، فدون تحقيق الأمن والحقوق الفلسطينية؛ لن يكون هناك أمن لأحد، وهذا هو جوهر الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، والتي تمثل تحوّلًا مهمًا في مواقف المجتمع الدولي".

https://www.youtube.com/shorts/m_LGIbZtkwI