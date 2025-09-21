أبو ردينة: الاعتراف الدولي بفلسطين رسالة قوية لإسرائيل والولايات المتحدة

قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الاعتراف الأخير من عدد من الدول بدولة فلسطين؛ يحمل رسائل سياسية واضحة ومباشرة إلى إسرائيل والمجتمع الدولي، تؤكد ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية، واحترام القانون الدولي وإرادة الشعوب.

وأوضح أبو ردينة، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن "الرسالة واضحة على المستويين العربي والدولي، وهي أن على إسرائيل الانصياع للشرعية الدولية"، مشيرًا إلى أن "التحدي الإسرائيلي المستمر، والمدعوم أميركيًا، يمثل العقبة الدائمة أمام تحقيق السلام".

وأضاف: "هذا الاعتراف يُعد خطوة مشجعة وتاريخية، ويعكس أهمية التنسيق الفلسطيني العربي خلال الفترة الماضية، خاصة مع مصر، والسعودية، والأردن، على مختلف المستويات".

وأكد أن "العالم لم يعد يتعامل مع إسرائيل إلا كدولة منبوذة، خارجة عن القانون الدولي"، لافتًا إلى أن الجهود الفلسطينية والعربية نجحت في ترسيخ هذه الرؤية، مما دفع حتى حلفاء الولايات المتحدة- وفي مقدمتهم بريطانيا، التي ساهمت تاريخيًا في إقامة إسرائيل- إلى التراجع عن مواقفهم السابقة.

وشدد أبو ردينة على أن "الاعتراف بدولة فلسطين هو اعتراف بالشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني، وهويته الوطنية"، موجهًا انتقادًا للإدارة الأمريكية التي اعتبر أنها تتحمل مسؤولية استمرار الحرب في قطاع غزة.

وواصل: "قلنا مرارًا إن المشكلة ليست فقط في إسرائيل، بل في مواقف الإدارة الأميركية، فبالأمس، أو قبله بيوم، صوتت 14 دولة- من بينها بريطانيا وفرنسا ودول دائمة العضوية في مجلس الأمن- لصالح وقف إطلاق النار، بينما وقفت الولايات المتحدة موقفًا مريبًا، رغم أن الطلب الوحيد كان وقف الحرب والإبادة المستمرة في غزة".

وختم أبو ردينة، تصريحه، بالتأكيد أن "الإدارة الأمريكية فقدت الكثير من حلفائها بسبب سياساتها التي لم تحقق أمنًا ولا استقرارًا"، مضيفًا: "نحن نؤكد دائمًا أنه لا أمن في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، الأمن لفلسطين وللمنطقة، أو لا أمن لأحد، وهذا ما تؤكده حالة الفوضى السائدة حاليًا في العديد من دول المنطقة".

https://www.youtube.com/shorts/HFagGhgr7AU