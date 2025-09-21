قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التوك شو: الخريف يطرق الأبواب..تعرف على أسعار الذهب
تكافل وكرامة 2025| مسار جديد للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية وصعبة للغاية

غزة
غزة
محمد البدوي

قالت نبال فرسخ، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأوضاع الإنسانية في مدينة غزة مأساوية وصعبة للغاية، حيث يكثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته الجوية واستخدام مختلف أنواع الأسلحة بما فيها بما يعرف بالربوتات المفخخة مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

نقص حاد في وحدات الدم

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أن الوضع في المستشفيات داخل غزة صعب للغاية، حيث أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في وحدات الدم والمستلزمات الطبية، ولا قدرة لديها على استيعاب هذا العدد المتزايد من الجرحى خاصة مع استهداف قوات الاحتلال للمباني والعمارات السكنية بالإضافة إلى مراكز الإيواء ومناطق مختلفة.

وتابعت أنه اضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى النزوح في ظروف غير إنسانية مشيا على الأقدام لمسافات طويلة إلى المجهول في ظل عدم توفر خيم ومساحات تكفي لاستيعاب هذا العدد لآلاف النازحين، خاصة أن الاحتلال يدفعهم إلى التوجه للجنوب.

فلسطين الهلال الأحمر الهلال الأحمر الفلسطيني غزة الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

مدى صحة حديث رهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه عند يهودي

الدعاء

مفهوم العدد في حديث «إن لله تسعة وتسعين اسمًا»

الصلاة

أيهما أفضل أداء الصلاة في أول وقتها منفردًا أو أدائها في آخر وقتها جماعة؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد