الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية وصعبة للغاية

قالت نبال فرسخ، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأوضاع الإنسانية في مدينة غزة مأساوية وصعبة للغاية، حيث يكثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته الجوية واستخدام مختلف أنواع الأسلحة بما فيها بما يعرف بالربوتات المفخخة مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

نقص حاد في وحدات الدم

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أن الوضع في المستشفيات داخل غزة صعب للغاية، حيث أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في وحدات الدم والمستلزمات الطبية، ولا قدرة لديها على استيعاب هذا العدد المتزايد من الجرحى خاصة مع استهداف قوات الاحتلال للمباني والعمارات السكنية بالإضافة إلى مراكز الإيواء ومناطق مختلفة.

وتابعت أنه اضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى النزوح في ظروف غير إنسانية مشيا على الأقدام لمسافات طويلة إلى المجهول في ظل عدم توفر خيم ومساحات تكفي لاستيعاب هذا العدد لآلاف النازحين، خاصة أن الاحتلال يدفعهم إلى التوجه للجنوب.