رئيس وزراء إسكتلندا: أرحب باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين.. ويجب ألا يكون مشروطًا

قال رئيس وزراء إسكتلندا، جون سويني، إنه يرحب بقرار الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذا الاعتراف يجب ألا يكون مشروطا أو محدودا باعتبارات سياسية.

ووصف سويني الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين بأنه "لحظة تاريخية كان ينبغي أن تتحقق منذ زمن طويل"، مؤكدًا أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش بسلام وازدهار وأمن".

ودعا رئيس الوزراء الإسكتلندي الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه سياسات إسرائيل، قائلاً: "ندعو الحكومة البريطانية لفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل وإنهاء التعاون العسكري معها، وذلك في ظل استمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".

وشدد سويني على أن "دعم الشعب الفلسطيني لا يجب أن يظل مجرد شعارات، بل ينبغي أن يترجم إلى سياسات واضحة ومواقف حازمة"، مشيرًا إلى أن "إسكتلندا ستظل مناصرة للعدالة والسلام وحقوق الإنسان على مستوى العالم".