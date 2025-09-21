قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقلبات جوية حادة ومفاجئة وظاهرة خطيرة.. بدء فصل الخريف غدًا وهذه أبرز سماته
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
التحري عن فتاة اصطدمت بسيارة الفنان محمود عامر في الشيخ زايد
تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني
6 آلاف دارس.. إجراء اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر
حكم كتابة جزء من الأملاك للبنات في حياة الأب .. دار الإفتاء ترد
حجم الطلب والعرض .. ما لا تعرفه عن سوق النفط العالمية
بالفيديو.. الوزراء: مدينة الدواء "جيبتو فارما" أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لالقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية
دوري أبطال إفريقيا| الترجي يضع قدما في دور المجموعات بهزيمة القوات المسلحة النيجيري
ملك الأردن لرئيس وزراء أستراليا: نرحب باعترافكم بالدولة الفلسطينية
تقارير إعلامية: ترحيب شعبي ورسمي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

غزة
غزة
علي مكي

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن الأجواء في الداخل الفلسطيني تميزت بالترحيب الشعبي والرسمي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية من قبل بريطانيا وكندا وأستراليا.

أوضحت السلامين في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم، أن هذه الدول، التي تتمتع بعلاقات وطيدة مع دولة الاحتلال، اعترفت بسيادة فلسطين على أراضيها وفق حدود الرابع من يونيو عام 1967، مؤكدين أن المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية غير شرعية وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وأشارت إلى تصريحات وزيرة الخارجية الفلسطينية التي عقدت مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة التحركات السياسية والدبلوماسية لدولة فلسطين والقرارات الأممية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن الاعترافات الجديدة تأتي ضمن سلسلة من الاعترافات المتوقعة لدولة فلسطين، بما في ذلك اعترافات من دول أخرى قريبة، مؤكدًا أن الرئيس الفلسطيني ونائب الرئيس حسين الشيخ رحبا بهذه الخطوة واعتبراها موقفًا تاريخيًا لدولة فلسطين.

وأوضحت السلامين أن المجلس الوطني الفلسطيني رحب بدوره بهذه الاعترافات، واعتبرها علامة فارقة في تعزيز موقف فلسطين على الساحة الدولية.

ولفتت إلى أن نحو 159 دولة حول العالم، أي ما يعادل 82% من دول العالم، أصبحت تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، ما يمثل دعماً دولياً واسعاً للقضية الفلسطينية.

فلسطين غزة اسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

