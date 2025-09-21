تقارير إعلامية: ترحيب شعبي ورسمي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن الأجواء في الداخل الفلسطيني تميزت بالترحيب الشعبي والرسمي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية من قبل بريطانيا وكندا وأستراليا.

أوضحت السلامين في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم، أن هذه الدول، التي تتمتع بعلاقات وطيدة مع دولة الاحتلال، اعترفت بسيادة فلسطين على أراضيها وفق حدود الرابع من يونيو عام 1967، مؤكدين أن المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية غير شرعية وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وأشارت إلى تصريحات وزيرة الخارجية الفلسطينية التي عقدت مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة التحركات السياسية والدبلوماسية لدولة فلسطين والقرارات الأممية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن الاعترافات الجديدة تأتي ضمن سلسلة من الاعترافات المتوقعة لدولة فلسطين، بما في ذلك اعترافات من دول أخرى قريبة، مؤكدًا أن الرئيس الفلسطيني ونائب الرئيس حسين الشيخ رحبا بهذه الخطوة واعتبراها موقفًا تاريخيًا لدولة فلسطين.

وأوضحت السلامين أن المجلس الوطني الفلسطيني رحب بدوره بهذه الاعترافات، واعتبرها علامة فارقة في تعزيز موقف فلسطين على الساحة الدولية.

ولفتت إلى أن نحو 159 دولة حول العالم، أي ما يعادل 82% من دول العالم، أصبحت تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، ما يمثل دعماً دولياً واسعاً للقضية الفلسطينية.