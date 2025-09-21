قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس إغتيال نصر الله .. عملاء الموساد زرعوا أجهزة في المخبأ السري
وزير الرى: تأهيل المفرخ السمكي بـ الشلال فى أسوان لزيادة الإنتاج
الواقعة منذ 3 سنوات.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الطفلة المقيدة بالقاهرة
ضربة موجعة للزمالك.. هذا اللاعب يغيب عن القمة أمام الأهلي
اتحاد الترايثلون يختتم استعداداته لاستضافة البطولة العربية والأفريقية للعبة بجامعة الجلالة
8 شهداء و22 مصابا جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة
المشاط: السردية الوطنية ليست مرتبطة بوجود صندوق النقد أو غيابه
الموساد الإسرائيلي ينفذ عملية سرية في إيران.. تفاصيل
التوك شو: الخريف يطرق الأبواب..تعرف على أسعار الذهب
تكافل وكرامة 2025| مسار جديد للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

8 شهداء و22 مصابا جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة

أ ش أ

استشهد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وسيدتان، وأصيب 22 آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين أمام عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم البريج وسط قطاع غزة. 


وأفادت مصادر محلية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت أيضا برج الملش جنوب دوار أبو يوسف القوقا، بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.


وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65 ألفا و283 شهيدا و166 ألفا و575 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 75 شهيدا و304 إصابات جديدة، إضافة إلى عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

