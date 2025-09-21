8 شهداء و22 مصابا جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة

استشهد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وسيدتان، وأصيب 22 آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين أمام عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت أيضا برج الملش جنوب دوار أبو يوسف القوقا، بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65 ألفا و283 شهيدا و166 ألفا و575 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 75 شهيدا و304 إصابات جديدة، إضافة إلى عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.