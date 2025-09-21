قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة

أ ش أ

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء طائرة من دولة الكويت تحمل مساعدات غذائية متنوعة لصالح أهالي قطاع غزة.


وقال مصدر مسئول بمطار العريش- في بيان صحفي اليوم-إن الطائرة تعد الحادية عشرة في الجسر الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية الكويتية "الكويت بجانبكم" لإغاثة الاشقاء الفلسطينيين في غزة.


وأوضح المصدر أن الطائرة محملة بـ 10 أطنان من المساعدات الغذائية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي لصالح قطاع غزة،وتم تفريغ الشحنة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش،تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.


يذكر أن عدد طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،بلغ 1032 طائرة تحمل مساعدات من 53 دولة عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية،حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.

