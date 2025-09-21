مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

أكدت اللجنة المصرية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، استمرار تدفق الدعم الإنساني إلى الفلسطينيين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأعرب عدد من الفلسطينيين، عن تقديرهم للدور المصري البارز في تخفيف المعاناة الإنسانية، مؤكدين أن مصر تمثل “القلب النابض للأمة العربية”، وفق ما بثته قناة “إكسترا نيوز”.

ووصف مواطنون فلسطينيون، المساعدات المصرية، بأنها “طوق نجاة”، في ظل الظروف المأساوية التي يعيشونها، مشيرين إلى أن النساء والأطفال يفتقدون المأوى والحماية، ما يجعل استمرار هذا الدعم ضرورة ملحة.

كما توجهوا بالشكر لمصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مثمنين جهود الفرق الميدانية في إيصال المساعدات إلى الأسر المتضررة.

وأكدوا أن هذه المبادرات تلقى تقديرًا واسعًا بين مختلف الفئات الفلسطينية، وتشكل سندًا حقيقيًا في مواجهة الأزمة الإنسانية المستمرة.