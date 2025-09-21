اشتباك دبلوماسي جديد: اعترافات دولية بدولة فلسطين يقابلها رفض إسرائيلي قاطع

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح نقله التلفزيون الإسرائيلي وأوردته قناة القاهرة الإخبارية، أنه “لن تكون هناك دولة فلسطينية”، في رفض قاطع لموجة الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية.

وكانت قناة إكسترا نيوز قد أفادت في خبر عاجل أن رئيس الوزراء البريطاني أعلن اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة لحقت بها أستراليا التي أكدت أن اعترافها يأتي دعمًا للجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق حل الدولتين. كما أعلنت كندا بدورها اعترافًا مماثلًا، معتبرة أن هذه الخطوة تنسجم مع مبادئ العدالة والشرعية الدولية.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بهذه القرارات، مثمنة ما وصفته بـ”المواقف الشجاعة” التي اتخذتها المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، مؤكدة أنها تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعكس حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وإرساء أسس السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.

وأضافت الوزارة في بيانها أن دولة فلسطين وحكومتها الشرعية على أتم الاستعداد لبناء علاقات راسخة مع هذه الدول على مختلف المستويات، معتبرة أن الاعترافات الأخيرة تمثل اعترافًا بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، وحماية فعلية لحل الدولتين من المخاطر التي تهدده جراء استمرار سياسات الاحتلال من إبادة وتهجير وتجويع وضم للأراضي.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوات الدولية تعطي زخمًا جديدًا للتحركات الإقليمية والدولية، خاصة المبادرات التي تقودها السعودية وفرنسا لتفعيل “إعلان نيويورك”، والرامية إلى وقف الحرب فورًا والعودة إلى مسار الحلول السياسية التفاوضية، بما يعيد الاعتبار إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي كمرجعية لتحقيق السلام العادل والشامل، بدلًا من سياسة القوة وفرض الأمر الواقع التي تنتهجها حكومة الاحتلال.