خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان ، أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء بصدد إصدار أكبر حركة تنقلات وضخ دماء جديدة في ديوان عام الوزارة .

وأكدت المصادر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحركة تشمل 3 معاونين للوزير سيتم إسناد مهام أخرى لهم وتعيين آخرين .

رئيس لإحدى الهيئات العامة

وأوضحت المصادر أن من ضمن حركات التغيرات القادمة رئيس لأحد الهيئات العامة التي تتبع مجلس الوزراء حيث من المقرر أن تنتهي فترة الإسناد المخصصة له ، لاسيما بعد ظهور عدد من المشكلات داخل تلك الهيئة خاصة بصحة المرضي والتي تم تحويلها إلي النيابة العامة .

وقالت المصادر إن الأسماء والمناصب التي سيطالها التغيير ستكون مفاجأة للجميع ، حيث سيتم الاستعانة بأحد الأشخاص في إحدى قطاعات الوزارة لتولي منصب قيادي بأحد الهيئيات التي يطلبها التغيير .

وأشار المصدر إلى أن الوزير اطلع على تقرير مفصل بكافة الاسماء التي سيطالها التغيير ، وهناك توافق على تلك الحركة بنسبة كبيرة على أن يتم اعتمادها عقب عودة الوزير من زياراته إلى الصين والمقرر لها الاسبوع الجاري.