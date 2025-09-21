قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان ، أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء بصدد إصدار أكبر حركة تنقلات وضخ دماء جديدة في ديوان عام الوزارة .

وأكدت المصادر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحركة تشمل 3 معاونين للوزير سيتم إسناد مهام أخرى لهم وتعيين آخرين .

رئيس لإحدى الهيئات العامة

 وأوضحت المصادر أن من ضمن حركات التغيرات القادمة رئيس لأحد الهيئات العامة التي تتبع مجلس الوزراء  حيث من المقرر أن تنتهي فترة الإسناد المخصصة له ، لاسيما بعد ظهور عدد من المشكلات داخل تلك الهيئة خاصة بصحة المرضي والتي تم تحويلها إلي النيابة العامة .

وقالت المصادر إن الأسماء والمناصب التي سيطالها التغيير ستكون مفاجأة للجميع ، حيث سيتم الاستعانة بأحد الأشخاص في إحدى قطاعات الوزارة لتولي منصب قيادي بأحد الهيئيات التي يطلبها التغيير .

وأشار المصدر إلى أن الوزير اطلع على تقرير مفصل بكافة الاسماء التي سيطالها التغيير ، وهناك توافق على تلك الحركة بنسبة كبيرة على أن يتم اعتمادها عقب عودة الوزير من زياراته إلى الصين والمقرر لها الاسبوع الجاري.

