صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء شقيقه الفنان أحمد صيام وأبرزهم الفنان أشرف زكي وصفاء أبو السعود أحمد بلال والفنان محمد محمود وغيرهم.

‎يستقبل الفنان أحمد صيام العزاء في شقيقته، اليوم الأحد، من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

‎وكتب أحمد صيام، عبر فيسبوك: «تقام ليلة عزاء شقيقتى نادية صيام يوم الاحد بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب».

أعلن الفنان أحمد صيام، رحيل شقيقته نادية صيام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

‎وكتب صيام: “انتقلت إلى رحمة الله شقيقتي نادية صيام، وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص”.

‎وكان قد أكد الفنان أحمد صيام أن المكسب الحقيقي لأي فنان لا يتمثل فقط في المال، بل في محبة الناس واحترامهم له، وأن يشعر الجمهور بأن هذا الفنان يؤدي عمله بإخلاص وإتقان، قائلاً: «هذا باب من أبواب الرزق، فالرزق لا يقتصر على المال كما علمونا قديمًا، بل يشمل الصحة، ومحبة الناس، والأسرة، والأبناء، والتاريخ العائلي، ولمّة العائلة، وكل هذه نعم حقيقية».

‎وأضاف أحمد صيام، في تصريحات تليفزيونية ، أن «المال يأتي لكي يُصرف، لكن الصحة لا يمكن تعويضها أو شراؤها» مشيرًا إلى أن كل فنان ينال نصيبه المستحق من التقدير والفرص، حتى إن لم تكن مادّية في المقام الأول.