عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري
مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين
ما حكم صلاة الجماعة مع الأهل في البيت؟ دار الإفتاء تجيب
فن وثقافة

ألذ من بعض.. جيلان علي تعلق على مقطع من فيلم الناظر

فيلم الناظر
فيلم الناظر
يارا أمين

شاركت الفنانة جيلان علي، مقطع من فيلم الناظر، عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام، ضم فيه عدد من النجوم مثل علاء ولي الدين، حسن حسني، هشام سليمان وسليمان عيد.

وعلقت جيلان علي على الفيديو قائلة: “الكادر فيه ٤ ألذ من بعض ربنا يرحمهم”.



الناظر 2

أكد المخرج مجدي الهواري، أن فكرة فيلم الناظر الجزء الثاني ستظل موجودة شريطة أن يكون هناك شيء جديد وليس تضييع لما تم في الجزء الأول من نجاح، قائلا: "فكرة الناظر2 موجودة وهتفضل موجودة وأنا على قناعة أن الفيلم يتعمل منه جزأين وثلاثة".

وأضاف مجدي الهواري، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن النجاح لم يأت بالصدفة وهناك خلط عند بعض الناس أن التجربة لما تنجح نعمل منها أجزاء أخرى كأنها فرصة، مضيفا: "في خلط عند الناس بتفتكر لما حاجة تنجح نعمل منها تاني كأننا ما صدقنا نجحنا".

وأشار مجدي الهواري، إلى أنه اتفق مع المؤلف أحمد عبد الله إذا توصلوا إلى معالجة لفيلم النظار يختاروا من الفنان المناسب لتقديمها، متابعا: "حاسس الفنان المناسب للناظر2 ممكن يكون أكرم حسني ووصلت له هذه المعلومة وقال محدش عرض عليا، ومصطفى غريب ينفع يكون ابن الناظر".
 

جيلان علي فيلم الناظر علاء ولي الدين حسن حسني هشام سليمان

