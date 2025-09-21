ألذ من بعض.. جيلان علي تعلق على مقطع من فيلم الناظر

شاركت الفنانة جيلان علي، مقطع من فيلم الناظر، عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام، ضم فيه عدد من النجوم مثل علاء ولي الدين، حسن حسني، هشام سليمان وسليمان عيد.

وعلقت جيلان علي على الفيديو قائلة: “الكادر فيه ٤ ألذ من بعض ربنا يرحمهم”.





الناظر 2

أكد المخرج مجدي الهواري، أن فكرة فيلم الناظر الجزء الثاني ستظل موجودة شريطة أن يكون هناك شيء جديد وليس تضييع لما تم في الجزء الأول من نجاح، قائلا: "فكرة الناظر2 موجودة وهتفضل موجودة وأنا على قناعة أن الفيلم يتعمل منه جزأين وثلاثة".

وأضاف مجدي الهواري، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن النجاح لم يأت بالصدفة وهناك خلط عند بعض الناس أن التجربة لما تنجح نعمل منها أجزاء أخرى كأنها فرصة، مضيفا: "في خلط عند الناس بتفتكر لما حاجة تنجح نعمل منها تاني كأننا ما صدقنا نجحنا".

وأشار مجدي الهواري، إلى أنه اتفق مع المؤلف أحمد عبد الله إذا توصلوا إلى معالجة لفيلم النظار يختاروا من الفنان المناسب لتقديمها، متابعا: "حاسس الفنان المناسب للناظر2 ممكن يكون أكرم حسني ووصلت له هذه المعلومة وقال محدش عرض عليا، ومصطفى غريب ينفع يكون ابن الناظر".

