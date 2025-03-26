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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجدي الهواري: مخرج كبير قالي أحمد حلمي لا يَصلُح بطل

مجدي الهواري
مجدي الهواري
يوسف أيمن

أكد المخرج مجدي الهواري، أنه عايش نجوم الاخراج في عقود قديمة وجديدة وهناك جيل جديد ظهر بعدهم ولا يستطيع أن ينتقد أعمال حققت نجاح جماهيري، موضحا أن مهنة الفن تعتمد على الجمهور وهو من معايير النجاح.

وأضاف مجدي الهواري، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن هناك مخرجين كبار الكبار كانوا يجلسون معه وينتقدوا أعمال كوميدية مثل الناظر، لافتا إلى أن هناك مخرج كبير انتقد انتاجه اول فيلم من بطولة النجم احمد حلمي.

وكشف مجدي الهواري، تفاصيل الواقعة قائلا: "أول فيلم عملته لأحمد حلمي طارق العريان قالي أنت بضيع فلوسك وأحمد حلمي لا يصلح يكون بطل أوحد ولم انظر لكلامه وأنتجت فيلم ميدو مشاكل واحمد حلمي بقى نجم، ومش عيب ابدأ بفيلم بسيط يوصل للناس ولو احمد حلمي معملش ميدو مشاكل مكنش عمل اسف على الازعاج".

مجدي الهواري أحمد حلمي ميدو مشاكل نجوم الاخراج حبر سري

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