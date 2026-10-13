مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة

أكد مجلس الوزراء السعودي، ان ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة، حسبما افادت قناة “ القاهرة ال‘خبارية” في خبر عاجل .
وقال مجلس الوزراء السعودي، إن المملكة لن تسمح بتهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف مجلس الوزراء السعودي: “نثمن مواقف الدول والمنظمات المنددة بجرائم الحوثيين”.
وتابع مجلس الوزراء السعودي:" المملكة لن تسمح بتهديد أمنها".
وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم "الثلاثاء" أنه جرى اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة شمال مدينة الرياض.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي إنه جرى اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة شمال مدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).