قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء السعودي: الفصائل المسلحة ستواجه عواقب اعتداءاتها
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة .. الرابط والفئات المستحقة
ترامب يتوعد إيران: ستدفع الثمن.. وقرار أمريكي بشأنها خلال وقت قريب جدًا
من الحفظ إلى الإبداع.. كيف تغير مبادرة وزارة الاتصالات وجوجل طريقة مذاكرة طلاب الجامعات؟
العدل اليمنية: الحوثيون يستولون على الموارد النفطية ويبيعونها في السوق السوداء
مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة
مهاجما إيران والفصائل المسلحة في اليمن.. ترامب: طهران دولة فاشلة وقرار أمريكي مرتقب
ترامب يتوجه إلى كنتاكي السبت المقبل ضمن جولة انتخابات التجديد النصفي
روسيا تدعو الصين إلى الاستثمار في البُنى التحتية لقطاع السياحة والفنادق
ثابتة بدون تغيير.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
موعد مباراة برشلونة وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا
بدر عبد العاطي يلتقي أبناء الجالية المصرية في تايلاند ويؤكد استمرار رعاية مصالحهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الوزراء الكويتي يدين بشدة استمرار الاعتداءات على المطارات بالسعودية

مجلس الوزراء الكويتي
مجلس الوزراء الكويتي
أ ش أ

أعرب مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية والإجرامية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ومطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام ومطار أبها خلال الأيام الماضية.
وأكد المجلس، في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي اليوم، ، أن هذه الاعتداءات الشنيعة والجبانة والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء من المسافرين والعاملين بالمطارات من مواطنين سعوديين وجنسيات أخرى فضلا عن الأضرار المادية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن التمادي في استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين وسلامة الملاحة الجوية؛ الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لوقف هذه الاعتداءات الشنيعة ومحاسبة المسئولين عنها.
وجدد مجلس الوزراء الكويتي تضامن الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها..مشيرا إلى أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعرب عن خالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ولحكومات وشعوب الدول التي ينتمي إليها الضحايا ولأسرهم وذويهم، كما عبر عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

الوزراء الكويتي واستنكاره الاعتداءات ميليشيا الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

جميل عفيفي

كاتب صحفي: «حياة كريمة» تعزز الولاء والانتماء وتوفر فرص عمل لأبناء القرى

مصر على خريطة الذكاء الاصطناعي.. أين نقف في سباق التكنولوجيا العالمي؟.. م. إبراهيم الغرباوي يوضح

مصر على خريطة الذكاء الاصطناعي.. أين نقف في سباق التكنولوجيا العالمي؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. انخفاض الحرارة ليلًا والصغرى في القاهرة 20 درجة

بالصور

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

فيديو

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد