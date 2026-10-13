مجلس الوزراء الكويتي يدين بشدة استمرار الاعتداءات على المطارات بالسعودية

أعرب مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية والإجرامية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ومطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام ومطار أبها خلال الأيام الماضية.

وأكد المجلس، في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي اليوم، ، أن هذه الاعتداءات الشنيعة والجبانة والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء من المسافرين والعاملين بالمطارات من مواطنين سعوديين وجنسيات أخرى فضلا عن الأضرار المادية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن التمادي في استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين وسلامة الملاحة الجوية؛ الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لوقف هذه الاعتداءات الشنيعة ومحاسبة المسئولين عنها.

وجدد مجلس الوزراء الكويتي تضامن الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها..مشيرا إلى أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب عن خالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ولحكومات وشعوب الدول التي ينتمي إليها الضحايا ولأسرهم وذويهم، كما عبر عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.