مجلس الوزراء السعودي: لن نسمح بتهديد أمن المملكة والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب

أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها، أو تعريض الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، مشددًا على اتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة.

وثمّن المجلس دور القوات المسلحة السعودية في حماية أمن المملكة والتصدي للتهديدات، كما أعرب عن تقديره للمواقف الدولية المنددة باعتداءات الفصائل اليمنية، مؤكدًا أن الفصائل اليمنية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها. وفي سياق آخر، أشاد مجلس الوزراء السعودي بنجاح استعادة تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق–غرب، معتبرًا أن استئناف التدفقات يعزز موثوقية الإمدادات النفطية، ويدعم استمرارية وصولها إلى الأسواق العالمية. ويأتي التأكيد السعودي على حماية أمن الملاحة في ظل أهمية البحر الأحمر ومضيق باب المندب للممرات التجارية وإمدادات الطاقة العالمية، وما يمثله أمنهما من أهمية لاستقرار حركة التجارة الدولية.