بدر عبد العاطي يلتقي أبناء الجالية المصرية في تايلاند ويؤكد استمرار رعاية مصالحهم

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية في تايلاند، يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦، خلال زيارته إلى بانكوك، بحضور السفيرة هالة يوسف، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى تايلاند، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن الاعتزاز بالدور الذي يقوم به المصريون المقيمون في تايلاند في تعزيز التواصل بين البلدين، مؤكداً أن أبناء مصر بالخارج يمثلون امتداداً للوطن، ويسهمون بخبراتهم وكفاءاتهم في تعزيز صورة مصر ومكانتها على الساحة الدولية.

كما أكد الوزير عبد العاطي حرص وزارة الخارجية على مواصلة التواصل مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، والعمل على رعاية مصالحهم والاستجابة لاحتياجاتهم، وتيسير حصولهم على الخدمات القنصلية، مستعرضاً في هذا السياق جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل القنصلي والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج، ومن بينها مبادرات "بيتك في مصر" و"افتح حسابك في مصر" وغيرها.

كما أشاد الوزير بمشاركة أبناء الجالية المصرية في النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، التي عقدت في أغسطس ٢٠٢٦، معربا عن تطلعه إلى استمرار مشاركتهم الفاعلة في الدورات المقبلة، ومؤكداً أهمية المؤتمر باعتباره منصة للحوار المباشر وتبادل الرؤى بين المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة.

هذا، وقد حرص الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الاستماع إلى آراء ومقترحات أبناء الجالية بشأن الموضوعات التي تمس مصالحهم، مؤكدا أهمية مواصلة الحوار معهم وتطوير آليات التواصل بما يضمن التفاعل مع مطالبهم والاستجابة لتطلعاتهم.