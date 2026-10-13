وزير الخارجية يبحث مع رئيس «إندوراما فنتشرز» التايلاندية زيادة الاستثمارات وتوسيع التصنيع في مصر

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر، ألوك لوهيا، الرئيس التنفيذي لشركة "إندوراما فنتشرز"، إحدى الشركات العالمية البارزة في صناعة البتروكيماويات، معرباً عن تقديره لاستثمارات الشركة في مصر، ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي المصري–التايلاندي، مؤكداً الاهتمام بالبناء على هذا الحضور لتعزيز استثمارات المجموعة وتوسيع أنشطتها في السوق المصرية.

واستمع الوزير إلى رؤية الشركة بشأن خططها وأولوياتها للتوسع في مصر، وبحث سبل دعم هذه الخطط وتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ مشروعاتها المستقبلية، معرباً عن التطلع إلى زيادة القدرات الإنتاجية للشركة أو إضافة منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعات المصرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة الصادرات، فضلاً عن توسيع الشراكات مع الجانب المصري في مجالي التصنيع والتدريب.

وأكد الوزير عبد العاطي استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم اللازم، داعياً إلى استكشاف المزايا والخدمات والحوافز التي توفرها الموانئ والمناطق اللوجستية في مصر، بما يدعم كفاءة العمليات الإنتاجية وسلاسل الإمداد، ويعزز فرص التوسع في السوق المصرية والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.