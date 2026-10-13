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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية لـ«CNA» التايلاندية: مصر تكثف جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاتفاق أمريكي إيراني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مقابلة إعلامية مع قناة”CNA” التايلاندية، تناول خلالها آفاق العلاقات المصرية التايلاندية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في ضوء زيارته إلى تايلاند، التي تعد الأولى من نوعها لوزير خارجية مصري منذ ٣٠ عاما، وفي إطار توجه مصر نحو توسيع شراكاتها مع الدول الآسيوية.

وتطرقت المقابلة كذلك إلى الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية للصراع على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.

كما استعرض وزير الخارجية رؤية مصر للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التحديات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي وتفعيل دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويلات الميسرة، بما يسهم في دعم جهود الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي قناة”CNA” التايلاندية العلاقات المصرية التايلاندية

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