روسيا تدعو الصين إلى الاستثمار في البُنى التحتية لقطاع السياحة والفنادق

أعلن المبعوث الروسي الخاص لشؤون التنيمة المستدامة بوريس تيتوف /اليوم الثلاثاء/ أن بلاده وجهت الدعوة إلى الصين للاستثمار في البُنى التحتية لقطاع السياحة والفنادق.

وذكر تيتوف- في تصريح خاص لوكالة أنباء /تاس/ الروسية أعقبت اجتماعه مع وفد من لجنة الصدافة الروسية الصينية:- "أن زملاءنا في مجموعة شركات السياحة الروسية اقترحت على الشركاء الصينيين فرصة الاستثمار في مرافق ومنشآت الضيافة الروسية، فضلاً عن الإدارة المشتركة لشبكات وفنادق قائمة بالفعل".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن المبادرة تهدف إلى مضاعفة أعداد السياح الصينيين المسافرين ضمن رحلات منظمة في غضون عام واحد من خلال توسيع نطاق التواصل والأنشطة الترويجية.