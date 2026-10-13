العدل اليمنية: الحوثيون يستولون على الموارد النفطية ويبيعونها في السوق السوداء

قال فيصل المجيدي، وكيل وزارة العدل اليمنية، إن استهداف محطة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء يأتي في إطار مساعٍ لإضعاف القدرات اللوجستية للحوثيين، التي اتهمها باستخدام الموارد النفطية في تمويل أنشطتها العسكرية ودعم عملياتها داخل اليمن وخارجه.

وأوضح المجيدي، خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الميليشيا تعتمد على بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء لتعزيز مواردها المالية، إلى جانب توظيف جزء من هذه الموارد في دعم الجبهات وتحريك القوات وتنفيذ العمليات العسكرية.

وأضاف أن استهداف المنشأة قد يهدف إلى تقليص قدرة الحوثيين على توفير الإمدادات اللازمة لأنشطتهم العسكرية، معتبرًا أن العملية تأتي أيضًا في سياق الرد على الهجمات التي تستهدف منشآت داخل المملكة العربية السعودية.

وأشار المجيدي إلى أن التطورات الراهنة تعكس تصعيدًا متبادلًا، لافتًا إلى أن الهجمات التي تطال المنشآت المدنية تؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة، وتعرّض حياة المدنيين للخطر.

واستشهد بالهجمات التي شهدتها مدينة تعز، وما قال إنه استهداف لمنشآت مدنية داخل السعودية، مؤكدًا أن استمرار التصعيد يهدد بمزيد من الخسائر البشرية والأضرار التي تطال البنية التحتية.