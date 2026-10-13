نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز: الحوثي يستخدم منشآت مدنية لأغراض عسكرية وتخزين الأسلحة

قال العميد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، إن المواجهة في اليمن تدور بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثيين، متهمًا الجماعة باستخدام منشآت مدنية وخدمية لأغراض عسكرية، بما في ذلك تخزين الأسلحة وإطلاق الصواريخ.

وأضاف البحر، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التحذيرات الموجهة إلى المدنيين تأتي في إطار قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، بهدف إبعاد السكان عن المواقع التي قد تتعرض للاستهداف.

وأشار إلى أن صنعاء تمثل مركزًا مهمًا لسيطرة الحوثيين، فيما وصف محافظة صعدة بأنها معقل رئيسي للميليشيا، معتبرًا أن استهداف مواقع عسكرية داخل مناطق سيطرتها قد يؤثر في مسار المواجهة.

واتهم البحر الحوثيين باستخدام أسلحة وصواريخ لاستهداف مناطق داخل اليمن وأهداف في دول الجوار، فضلًا عن تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.