مهاجما إيران والفصائل المسلحة في اليمن.. ترامب: طهران دولة فاشلة وقرار أمريكي مرتقب

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات جديدة بشأن إيران والفصائل المسلحة في اليمن، واصفًا طهران بأنها «دولة فاشلة»، ومعلنًا أن واشنطن ستتخذ قرارًا بشأن إيران، في تصريحات تعكس استمرار التوترات الإقليمية وتعدد الملفات الأمنية المطروحة أمام الإدارة الأمريكية.

ونقلت قناة «العربية» عبر حسابها الإخباري الموثق على منصة «إكس»، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، تصريحات منسوبة إلى ترامب، قال فيها إن إيران دولة فاشلة، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارًا بشأنها، كما وصف سلوك الفصائل المسلحة في اليمن بأنه سيئ للغاية.

ولم تتضمن التصريحات المقتضبة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة القرار الأمريكي المرتقب حيال إيران أو توقيت اتخاذه، كما لم يوضح ترامب ما إذا كان القرار يتعلق بالمسار الدبلوماسي أو العقوبات الاقتصادية أو الخيارات العسكرية، الأمر الذي يجعل تحديد الخطوات الأمريكية المقبلة مرهونًا بصدور تصريحات رسمية أكثر تفصيلًا.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار التوترات المرتبطة بإيران وتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، وسط ترقب لموقف الإدارة الأمريكية من الملفات الإقليمية، بما في ذلك أمن الملاحة البحرية والتحركات العسكرية والتعامل مع الأطراف المسلحة الحليفة لطهران.

وفيما يتعلق باليمن، تعكس تصريحات الرئيس الأمريكية استمرار انتقاد واشنطن لتحركات الفصائل المسلحة، في وقت تظل فيه التطورات الميدانية واحتمالات اتساع نطاق التصعيد من أبرز الملفات التي تتابعها الأطراف الإقليمية والدولية.

ولم يربط ترامب في التصريحات المنشورة بين انتقاده للفصائل المسلحة والقرار الذي أعلن أنه سيتخذه بشأن إيران، كما لم يقدم تفاصيل بشأن الإجراءات المحتملة تجاه أي من الطرفين.