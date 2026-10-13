قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء السعودي: الفصائل المسلحة ستواجه عواقب اعتداءاتها
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة .. الرابط والفئات المستحقة
ترامب يتوعد إيران: ستدفع الثمن.. وقرار أمريكي بشأنها خلال وقت قريب جدًا
من الحفظ إلى الإبداع.. كيف تغير مبادرة وزارة الاتصالات وجوجل طريقة مذاكرة طلاب الجامعات؟
العدل اليمنية: الحوثيون يستولون على الموارد النفطية ويبيعونها في السوق السوداء
مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة
مهاجما إيران والفصائل المسلحة في اليمن.. ترامب: طهران دولة فاشلة وقرار أمريكي مرتقب
ترامب يتوجه إلى كنتاكي السبت المقبل ضمن جولة انتخابات التجديد النصفي
روسيا تدعو الصين إلى الاستثمار في البُنى التحتية لقطاع السياحة والفنادق
ثابتة بدون تغيير.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
موعد مباراة برشلونة وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا
بدر عبد العاطي يلتقي أبناء الجالية المصرية في تايلاند ويؤكد استمرار رعاية مصالحهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مهاجما إيران والفصائل المسلحة في اليمن.. ترامب: طهران دولة فاشلة وقرار أمريكي مرتقب

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات جديدة بشأن إيران والفصائل المسلحة في اليمن، واصفًا طهران بأنها «دولة فاشلة»، ومعلنًا أن واشنطن ستتخذ قرارًا بشأن إيران، في تصريحات تعكس استمرار التوترات الإقليمية وتعدد الملفات الأمنية المطروحة أمام الإدارة الأمريكية.

ونقلت قناة «العربية» عبر حسابها الإخباري الموثق على منصة «إكس»، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، تصريحات منسوبة إلى ترامب، قال فيها إن إيران دولة فاشلة، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارًا بشأنها، كما وصف سلوك الفصائل المسلحة في اليمن بأنه سيئ للغاية.

ولم تتضمن التصريحات المقتضبة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة القرار الأمريكي المرتقب حيال إيران أو توقيت اتخاذه، كما لم يوضح ترامب ما إذا كان القرار يتعلق بالمسار الدبلوماسي أو العقوبات الاقتصادية أو الخيارات العسكرية، الأمر الذي يجعل تحديد الخطوات الأمريكية المقبلة مرهونًا بصدور تصريحات رسمية أكثر تفصيلًا.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار التوترات المرتبطة بإيران وتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، وسط ترقب لموقف الإدارة الأمريكية من الملفات الإقليمية، بما في ذلك أمن الملاحة البحرية والتحركات العسكرية والتعامل مع الأطراف المسلحة الحليفة لطهران.

وفيما يتعلق باليمن، تعكس تصريحات الرئيس الأمريكية استمرار انتقاد واشنطن لتحركات الفصائل المسلحة، في وقت تظل فيه التطورات الميدانية واحتمالات اتساع نطاق التصعيد من أبرز الملفات التي تتابعها الأطراف الإقليمية والدولية. 

ولم يربط ترامب في التصريحات المنشورة بين انتقاده للفصائل المسلحة والقرار الذي أعلن أنه سيتخذه بشأن إيران، كما لم يقدم تفاصيل بشأن الإجراءات المحتملة تجاه أي من الطرفين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولة فاشلة تصريحات جديدة الفصائل المسلحة في اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

طرابزون سبور

طرابزون سبور يثير الجدل بضم بواتينج لجهازه الفني

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد مجلس أبوظبي الرياضي ويبحث استضافة مصر للنسخة الـ11 من سباق زايد الخيري

الهلال السعودي

إنزاجي يقرر إراحة ثنائي الهلال قبل مواجهة السد في دوري أبطال آسيا للنخبة

بالصور

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

فيديو

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد