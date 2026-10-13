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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوزبكستان تستهدف رفع قدرات محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة بحلول 2030

أوزبكستان
أوزبكستان
أ ش أ

 تعتزم أوزبكستان زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة والمتناهية الصغر إلى 204.8 ميجاواط بحلول عام 2030، في إطار خططها لتوسيع مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة.

ومن المتوقع أن تنتج هذه المحطات نحو 620 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء سنويا، بما يكفي لتزويد نحو 350 ألف منزل بالطاقة مع توفير 187 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 311 ألف طن سنويا، وفقا لمنصة "انتل نيوز".

واطلع الرئيس الأوزبيكي شوكت ميرضيايف على إجراءات تسريع تطوير القطاع، الذي يعد وسيلة فعالة لتوفير الكهرباء للمناطق النائية وتقليل فاقد الشبكات والاستفادة بصورة أفضل من الموارد المائية.

وتستهدف الحكومة تنفيذ نحو 3000 مشروع بقدرة إجمالية تبلغ 164 ميجاوات بموجب قرار صدر العام الماضي.. وتم حتى الآن تشغيل 64 مشروعا بقدرة إجمالية 41.6 ميغاوات، فيما جرى تحديد مطورين لـ932 مشروعا.

ولتشجيع الاستثمار، تعتزم السلطات اعتماد تعرفة شراء دنيا للكهرباء في المزادات وربط الأسعار بقدرات المحطات المختلفة، بهدف تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتوفير عوائد أكثر استقرارا للمستثمرين.

كما تشمل الإجراءات تبسيط إجراءات الترخيص للمحطات الصغيرة، وإطلاق منصة رقمية لمتابعة المشروعات من مرحلة اختيار المواقع حتى التشغيل، إضافة إلى دعم التصنيع المحلي لمعدات الطاقة الكهرومائية التي يعتمد القطاع حاليا على استيراد نحو 90 بالمئة منها.

وتسعى الحكومة أيضا إلى إعداد كوادر متخصصة عبر برامج تعليم مزدوج لتلبية احتياجات قطاع الطاقة الخضراء منخفضة السعة.

أوزبكستان محطات الطاقة الكهرومائية

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