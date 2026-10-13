ترامب يتوجه إلى كنتاكي السبت المقبل ضمن جولة انتخابات التجديد النصفي

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كاتي زكريا، اليوم الثلاثاء، إن جولة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي ستحمله إلى ولاية كنتاكي يوم السبت المقبل.

وذكرت اللجنة الوطنية الجمهورية أن ترامب سيشارك في مهرجان انتخابي بمدينة هايلاند هايتس في ولاية كنتاكي، وتحديدًا في الدائرة الانتخابية الرابعة بالولاية، والتي حظيت باهتمام خاص من جانب ترامب، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".

يُشار إلى أن ولاية كنتاكي حظت باهتمام خاص من دونالد ترامب بسبب الخلافات السياسية القوية التي جرت هناك وسعيه لدعم مرشح بديل عن النائب الجمهوري توماس ماسي- الذي اختلف مع الرئيس في عدد كبير من القضايا- داخل الحزب الجمهوري.