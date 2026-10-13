مجلس الوزراء السعودي: الفصائل المسلحة ستواجه عواقب اعتداءاتها

أكد مجلس الوزراء السعودي أن الفصائل المسلحة اليمنية ستواجه عواقب اعتداءاتها على المطارات والمدن السعودية، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، في موقف يعكس تصاعد حدة التوتر بين الرياض والفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف منشآت مدنية وحيوية داخل المملكة، وما تثيره من مخاوف بشأن سلامة المدنيين وحركة الطيران، فضلًا عن تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وكانت السعودية قد أدانت، في بيانات رسمية سابقة، الهجمات التي قالت إنها استهدفت مطارات ومنشآت مدنية، إلى جانب محاولات استهداف المدينتين المقدستين، مؤكدة حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وتزامنت هذه التطورات مع تحذيرات أصدرتها الفصائل المسلحة اليمنية لشركات الطيران والمسافرين والعاملين في المطارات السعودية، دعتهم فيها إلى تجنب استخدام المطارات والمجال الجوي للمملكة، مع استثناء مطارات مكة المكرمة والمدينة المنورة من تحذيراتها، بحسب ما نقلته وكالة رويترز في 11 أكتوبر 2026.

وتثير هذه التطورات مخاوف من اتساع نطاق المواجهة، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الفصائل المسلحة والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية، وما قد يترتب عليها من تداعيات أمنية وإنسانية واقتصادية.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل محددة بشأن طبيعة العواقب التي أشار إليها مجلس الوزراء السعودي أو توقيت اتخاذ أي إجراءات إضافية، الأمر الذي يجعل الخطوات المقبلة مرهونة بما يصدر عن السلطات السعودية من بيانات رسمية.